BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  DÜNYA

Irak petrol karşılığında Lübnan'dan sağlık hizmeti alacak

IRAK, Lübnan'dan petrol karşılığında sağlık hizmeti alacak. Bu anlaşmaya ilişkin imzalar da atıldı. Irak sağlık kurumlarında sunulan hizmet kalitesinin düşük olması, yüzlerce kişiyi tedavi amacıyla yurt dışına çıkmaya zorluyor. Uzun süredir ekonomik kriz içindeki Lübnan'da ise hem petrol hem de elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Abone ol

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile Iraklı mevkidaşı Hasan et-Temimi, Lübnan'ın, Irak petrolüne karşılık sağlık hizmeti vermesine olanak sağlayan genişletilmiş iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Başkent Beyrut'taki Lübnan Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Hasan, ülkeyi ziyaret eden Irak heyetine, Lübnan'daki sağlık kurumlarının sunduğu gelişmiş ve ileri düzey sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Hasan, iki ülke arasında 2019'da imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşmasına "Irak petrolüne karşılık Lübnan'ın sağlık hizmeti sunmasını" öngören ek bir madde eklendiğini belirtti.

Iraklı Bakan Temimi ise anlaşmanın genişletilmesinin, Irak'ta sağlık sektörünün, Lübnan'da ise ekonominin canlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Temimi, "petrol karşılığında sağlık hizmeti" maddesinin aktive edilmesi için Lübnan Sağlık Bakanı ile diğer bakanların Bağdat'ı ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Irak sağlık kurumlarında sunulan hizmet kalitesinin düşük olması, yüzlerce kişiyi tedavi amacıyla yurt dışına çıkmaya zorluyor. Uzun süredir ekonomik kriz içindeki Lübnan'da ise hem petrol hem de elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

İki ülke, 2019'da sağlık turizmi, Lübnanlı uzmanlar tarafından Irak'ta modern hastanelerin yönetimi ve sağlık personelinin eğitimi alanında iş birliği anlaşması imzalamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar'a Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı hastasını kurye yapmış
Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor itirafı: Psikolojik destek alsaydım...
Mauricio Lemos'a sürpriz bir talip çıktı! Eski takımı geri istiyor
SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlada bulundu
Şenol Güneş isyan etti: Biz hırsız mıyız ne primi?
Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi! İmza an meselesi
NBA lideri Jazz, evinde peş peşe 21. maçını kazandı
Peugeot kampanyası dikkat çekti 1 yıllık akaryakıt hediye
Toyota Corolla mart ayında en çok satan model oldu
Yorumlar