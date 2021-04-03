Trabzonspor'dan yeni sezonun ilk transferi! İmza an meselesi

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki golcü Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın. Gineli, sezon başına 800 bin Euro’dan 3 yıllık öneriyi beğendi. Bordo-mavili yönetim, son detayları görüşmek için oyuncunun menajerini Trabzon’a davet etti. Artık imza yakın.

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Sabah'ın haberine göre; Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.