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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez koronavirüse yakalandı Rus aşısı olmuştu 

ARJANTİN Devlet Başkanı Alberto Fernandez, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Koronavirüse yakalanan dünya liderlerine Arjantin Devlet Başkanı da katıldı.

"Kendimi karantinaya aldım"
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ateşimin 37,3 çıkması ve hafif baş ağrısı hissetmem üzerine yaptırdığım antijen testi pozitif sonuçlandı. PCR testi sonuçlarını beklememe rağmen kendimi karantinaya aldım, mevcut protokollere uyuyorum ve şahsi doktorumun talimatlarını uyguluyorum." ifadelerini kullandı.

Doğum günümde pozitif çıktı
Son 48 saat içinde temaslı olduğu kişilere haber verdiğini aktaran Fernandez, "Fiziksel olarak iyiyim, doğum günümü bu haberi almamış olarak bitirmek istememe rağmen moralim de iyi. Bugün doğum günümü hatırlayarak bana gösterilen çok sayıda sevgi gösterisi için en içten teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Ocak ayında Rus aşısı olmuştu 
62 yaşındaki Devlet Başkanı Fernandez, 21 Ocak 2021'de Sputnik V ile koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

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