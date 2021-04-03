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Fenerbahçe Beko evinde Bercelona'ya boyun eğdi

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko Erkek, Turkish Airlines EuroLeague 33'üncü hafta maçında Barcelona’yı konuk etti. Karşılamadan 73-82 mağlup ayrılan Sarı-lacivertliler, 13'üncü mağlubiyetini aldı.

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Geçtiğimiz hafta Bayern Münih galibiyetiyle EuroLeague’de play off'u garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonun son haftasında Real Madrid’i konuk edecek.

VESELY VE DE COLO SAKATLANDI

Bu arada Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely ilk çeyrekte ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kenara geldi ve maça devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu hafta sonu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Son çeyrekte dizine darbe alan ve maça devam edemeyen Nando De Colo’nun ise tedavisine başlandığı öğrenildi.

Çeyrek skorları:

1.Periyot: 25-26

2.Periyot:17-21

3.Periyot:16-15

4.Periyot: 15-20

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