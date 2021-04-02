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Taksim’deki manzara kısıtlama sonrası da değişmedi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 56 saat sürecek kısıtlama başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda manzara kısıtlama öncesini aratmadı. Meydan ve cadde turistlere kalırken polis ve zabıta ekipleri megafonlarla maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla bu akşam saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başlarken İstiklal Caddesi ve Taksim'de manzara pek değişmedi.

Cadde ve meydan turistlere kalırken görevli polis ve zabıta ekipleri megafonlarla kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan saat 18.00 sıralarında İBB verilerine göre yüzde 72 olan İstanbul trafiğindeki yoğunluk ise, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yüzde 31 seviyelerine geriledi.

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