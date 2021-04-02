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Fenerbahçe’de Mesut Özil müjdesi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta ciddi bir sakatlığın kıyısından dönen Mesut Özil, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başladı.

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Can Bartu Tesisleri’nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30’da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.

Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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