Jan Vesely sakatlandı! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında büyük talihsizlik

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko-Barcelona Euroleague maçının ilk çeyreğinde talihsizlik yaşadı. Bileği dönen Vesely, direkt olarak soyunma odasına götürüldü.

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Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 33.hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti.

Fenerbahçe Beko-Barcelona Euroleague maçının ilk çeyreğinde Jan Vesely sakatlandı.

Vesely, direkt olarak soyunma odasına götürüldü. BeIN SPORTS spikeri Ulaş Çan, Jan Vesely'nin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Net bir durum yok. Vesely'nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor."