Türkiye 2 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31.892'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1471'i semptomatik olmak üzere 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 24 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 24 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 182 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı rekor yine kırdı

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edilmişti.





