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FETÖ sözleri yankı uyandırmıştı! Ümit Özat ifadeye çağrıldı

Eski milli futbolcu Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.

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Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ümit Özat, futboldaki FETÖ etkisine ilişkin olarak örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün tüm kulüplerde bulunduğunu söylemişti.

FETÖ yapılanmasına yönelik röportajıyla gündem gelen Ümit Özat'ın bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gideceği öğrenildi. Özat, FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına dair bildiği her şeyi anlatacağını söylemişti, bunun üzerine ifadeye çağrıldı.

"Alnını karışlarım"
"FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz" diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı:

"Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım."

Emre Belözoğlu gerilimi
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'na yönelik olarak ise, "Şimdiye kadar FETÖ'yü kınamadı, FETÖ ile ilişkisini reddetmedi" ifadesini kullanan Özat, Fenerbahçe camiasını da karşısına almıştı.

Emre Belözoğlu da Özat'ın suçlamalarının ardından, "Şimdilik susmayı tercih ediyorum. Günü gelince konuşacağım" açıklamasını yapmıştı.

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