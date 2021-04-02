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Temel Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'nin 'AYM kapatılsın' çağrısına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, HDP kararı sonrası Anayasa Mahkemesi kapatılsın çağrısına sert tepki gösterdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal 42 ve TV5'de yayınlanan Reaksiyon Programı’nda gazeteciler Muhammed Okur ve Rumeysa Zügül’ün sorularını cevapladı.

Karamollaoğlu, anayasanın korunmasının AYM’nin görevi olduğunu, kararlarının bütün kurumları ve herkesi bağladığını belirterek, AYM’nin kapatılmasını istemenin, Türkiye’nin bir zulüm devleti hâline gelmesini istemek anlamına geleceğini ifade etti.

'Adalet diye bir derdi yok'

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nın bir başka (ortağı) da diyor ki, ‘Yaa bu Anayasa Mahkemesi de amma ileri gitti, kapatın bunu gitsin!’ Böyle bir memlekette adaletten söz edilebilir mi? Bu talepler, ‘Türkiye bir zulüm devleti hâline gelsin’ diyor. ‘Ben bir şey söylüyorsam doğrudur’. Öyle diyor. ‘Anayasa Mahkemesi de nereden çıkmış? Kimmiş bunlar?’ Adalet diye bir derdi olmayan insandan adalet beklenir mi? Adalet diye bir derdi yok. ‘Ben dedim, mahkemeler bana uyacak’. ‘Ben mahkemelere uyacağım’ demiyor. O zaman o memlekette huzur olmaz.”

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesinin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.” demişti

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