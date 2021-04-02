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Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Marmaraereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazan G.D., çarşamba günü gece yarısı polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.D., bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. G.D.'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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