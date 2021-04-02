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Kasımpaşa'dan hakem açıklaması: Endişe duyuyoruz

Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde "Endişe Duyuyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı.

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Açıklamada "Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz" denildi.

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