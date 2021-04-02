BIST 1.428
DOLAR 8,10
EURO 9,54
ALTIN 451,60
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik

Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe’nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.

Abone ol

Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşma için Sivas’a hareket etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalara yer verildi. Bordo-mavililer antrenmanın ardından saat 16.00’da özel uçak ile Sivas’a hareket etti. Takım Sivas’ta kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kadroda 6 eksik
Bu arada Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe’nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.

Sivasspor ile Trabzonspor, yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Mermer ve kuvars tozu dökmüşlerdi! Bakan Murat Kurum: Bodrum'da 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık
Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Malatya'da İlahiyat Camisi ve İslami İlimler Kütüphanesi'ni açtı
TFF'den Milli Takım'a 3 milyon 750 bin Euro prim! Sosyal medyada gündem oldu
29 Ekim'de açılacak! Taksim'deki yeni AKM binasının maliyetini Bakan Ersoy açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
Emre Belözoğlu'na FETÖ'cü diyen Ümit Özat ifadeye çağrıldı
Kardeşi telefonu açmadı! Gaziantep'te eve giren ağabeyin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor’a Afobe'den kötü haber
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı
Yorumlar