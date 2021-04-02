Emre Belözoğlu'na FETÖ'cü diyen Ümit Özat ifadeye çağrıldı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Emre Belözoğlu hakkında bir takım iddialarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verecek.

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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verecek. Özat’ın bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gideceği öğrenildi.

''Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu?''

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde 'Spor Gecesi Digital' adlı YouTube hesabının konuğu olmuştu. Ümit Özat katıldığı programda, “15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ’nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var." demişti.

''Bütün spor camiasında FETÖ'cü var''

“FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz” diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı: “Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”

Emre Belözoğlu ne demişti?

Fenerbahçe teknik sorumlusu ve sportif direktörü Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Üzülüyorum. Kendisiyle çok fazla oynamadım, milli takımda 10-15 maç oynamışızdır. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerlidir. Günün sonunda herkes kendi karakterini belli eder. Ümit Özat olayını kişiselleştirmek istemiyorum. İş Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığında herkesin hesabı ve planı belli. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerli. Ama hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam. Söylemem gerekenler olmasına rağmen bugün konuşmamayı tercih ediyorum. Ben 10 haftada enerjimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum.''