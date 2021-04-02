BIST 1.428
DOLAR 8,10
EURO 9,54
ALTIN 451,60
HABER /  GALATASARAY
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 pozitif

Galatasaray, kadın basketbol takımında 5 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla ifade verdi
Fatih Terim'den Ozornwafor sürprizi! 8 dakika detayı bomba
Koronavirüs sürecinde sahur ve iftar önerileri minimum günlük 2 litre için
Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş’ın 3. ittifak çıkışıyla ilgili açıklama
TFF açıkladı! Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Konya'da yapımı devam ediyor alanında dünyanın en büyüğü olacak! Bakan Dönmez'den yeni açıklama
Evlat nöbetindeki kardeşten ağabeyine çağrı: Ağabeyim gel teslim ol bu hasretlik bitsin
Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti
Türkiye'de bir ilki yaptı! Kayseri'de bu pastırmanın fiyatını duyan şaşkına döndü
Kenan Karaman'dan kötü haber! Fortuna Düsseldorf açıklama yaptı
Yorumlar