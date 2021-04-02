Yılmaz Özdil "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla ifade verdi

Mermer ve kuvars tozu dökmüşlerdi! Bakan Murat Kurum: Bodrum'da 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık

Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! 27 bin TL'ye bile otomobil var! Hepsi 50 bin liranın altında.