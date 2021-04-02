Fatih Terim'den Ozornwafor sürprizi! 8 dakika detayı bomba

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşısında hem sezon başında hem de devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozonrwafor'u oynatacak. Ozonrwafor, bu sezon sadece 8 dakika sahada kaldı.

Abone ol

Ocak ayında yabancı sınırı artınca son anda lisansı çıkartılan Ozornwafor, Galatasaray'daki eksikler nedeniyle oynama fırsatı yakaladı. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Ozornwafor'un yanında Ryan Donk'a forma şansı verecek. İkili bu sezon hiç birlikte oynamadı. Taylan'ın hastalanması da Terim'İn planlarını bozdu.

Sabah'ın haberine göre; 2019 yazında geleceğe yatırım olarak 300 bin Euro'ya G.Saray'a transfer edilen Valentine Ozornwafor, beklenen gelişmeyi gösteremedi. Hatay deplasmanında eksiklerden dolayı forma fırsatı yakalayan 1999 doğumlu Nijeryalı, biraz da şansının yardımıyla Galatasaray'da yoluna devam ediyor. Geleceğini belirlemek ise ortaya koyacağı performansa bağlı.

İşte Ozornwafor gerçekleri!

TFF, ocak ayında 14 yabancı sınırını 16'ya yükseltmeseydi Valentine Ozornwafor'a yine lisans çıkartılmayacaktı. Nijeryalı stoper, takımda kalınca Emin Bayram Boluspor'a kiralık gitti.

Ceza, sakatlık ya da hastalık sorunu yaşanmasaydı Fatih Terim, Ozonrwafor'a şans vermeyi düşünmüyordu. Yönetim de 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu.

Stoperler Luyindama ve Marcao aynı hafta cezalı duruma düştü. Savunmaya çekilmesi planlanan Taylan Antalyalı izolasyona alındı ve şans bir kez daha Ozornwafor'a güldü.

Kritik Hatay deplasmanında ilk 11'de çıkacak olan 1.94'lük Ozornwafor, sergileyeceği performansla hem Galatasaray'ın ligdeki kaderini hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek.

Geçen sezon kiralandığı İspanya 2.Lig ekibi Almeria'da sadece 5 maçta oynayan Ozornwafor, Galatasaray'daki tek resmi maçına 6-0 kazanılan Gençlerbirliği'ne karşı çıkarken 8 dakika sahada kaldı.