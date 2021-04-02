TFF açıkladı! Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF, iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."