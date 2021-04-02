Bilim insanlarından korkutan uyarı: Bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izleri bulundu

Koronavirüs ile birlikte maskeler hayatımızın bir parçası haline geldi. En önemli tedbirler arasında yer alan maske için yapılan son açıklama ise korkuttu. Bilim insanları yurtdışında kullanılan bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izler tespit ettiklerini duyurdu. Ama bu durum tüm maskeleri kapsamıyor...

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Koronavirüse kaşı pek çok aşı geliştirilse de uzmanlar maske mesafe ve temizlik uyarılarını yineliyor. Pandemi ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen maskeler ile ilgili oldukça ürkütücü bir gelişme yaşandı.

Hamburg Çevre Enstitüsü'de görev alan bilim insanları bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izler tespit ettiklerini duyurdu.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Michael Braungart, bazı maskelerin belirlenen standartlarda olmadığını belirtti.

"Tehlikeli sonuçlara gebe"

Söz konusu maddelerde 'ölümcül' kimyasal izlere rastlandığının altını çizen Braungart şu ifadeleri kullandı;

"Bu maskeler aracılığı ile ağzımızdan ve burnumuzdan soluduğumuz şey aslında son derece tehlikeli sonuçlara gebe"

'Koku' için insan sağlığı ile oynuyorlar

Ekip standartların altında olan bu maskelerin yeni bir maske paketi açıldığında 'temiz' koku veren kimyasal olan formaldehit ve diğer kimyasalları içerdiği keşfetti.

Braungart, "Bu maskeler Formaldehit ve hatta anilin bulduk ve maskeden gelen hoş olmayan kimyasal kokuları kapatmak için bilinmeyen yapay kokuların uygulandığını tespit ettik" dedi.

'Mavi maske' uyarısı

Hürriyet'te yer alan habere göre bilim insanı aynı açıklamasında mavi renkli maskelerin bir kısmında kobalt maddesi keşfettiklerini de sözlerine ekledi.

Ekip yaptığı araştırmada Formaldehit'in yanı sıra 'tehlikeli' olarak sınıflandırılan florokarbonların açık kanıtlarını da tespit etti.

Florokarbonlar insan sağlığı için son derece riskli olarak görülüyor ve bilim insanları son dönemde bu maddenin gereksiz kullanımının durdurulması için çağrıda bulunuyor.