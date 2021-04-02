BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  YEREL
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Tokat'ta şehit yakınları 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

TOKAT'ta, isimlerini açıklamayan bazı şehit polis aileleri, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak ramazan ayı öncesi 50 ailenin borcunu kapattı.

Abone ol

Osmanlı döneminde uygulanan ramazan ayında esnaftan veresiye defteri satın alma geleneği, Tokat'ta yeniden hayat buldu. İsimlerinin açıklanmamasını istemeyen bazı şehit polis aileleri, dün akşam Yeni Mahalle'de 32 yıldır bakkal işleten Ahmet Berk'in (62) dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı.

Veresiye defterinde 50 aileye ait borçların tamamı hesaplanarak ödendikten sonra defter imha edildi. Bakkalın camına ise, "Bu bakkal dükkanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borcu, polis şehit aileleri tarafından ödenmiştir. Hayırlı Ramazanlar" yazısı asıldı. 

'BİZİM ONLARA BORCUMUZ VAR'

Mahallelerinde pandemi nedeniyle zor durumda olanlar bulunduğunu ifade eden bakkal Ahmet Berk, "Dün şehit polis ailelerinden arkadaşlar geldiler, veresiye defterimdeki meblağı sordular. Beraber oturduk, hesapladık. Tutarını ödediler. Beraber karşı fırına gittik. Defterleri orada imha ettik. Sağ olsunlar. Bu pandemi döneminde hem bize bir katkı oldu, hem de müşterilerimize oldu. Bunu öğrenen müşterilerimizden duygulananlar oldu. 'Onlar bizim için can verdiler, asıl bizim onlara borcumuz var' diye memnuniyetlerini ilettiler, selamlarını ilettiler" dedi.

Borcunun ödendiğini duyduğunda mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ali Öncü, "Sebep olanlardan, borumuzu silenlerden Allah bin defa razı olsun. Zaten pek de bir bütçem yok. Zar zor geçiniyoruz. Onu da burada silmişler. Allah bin defa razı olsun. Vallahi çok duygulandım" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’in Sinovac firması yıllık Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
First Lady Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası! Hostes kılığına girdi
İBB düzenleme yaptı! Pendik-Kaynarca metrosu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Umut Meraş: Şu anda hedefim Avrupa'da kalmak
İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı
Adana'da 'hakkını helal et' deyip yanında atladı! Elleri bağlı bulunan ceset olayında yeni gelişme
Manisa'daki mide bulandıran görüntüler! Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan şüpheli serbest bırakıldı
Marmaray ve Başkentray sefer saatleri yeniden düzenlendi
Maltepe'de koronavirüs denetiminde ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı
2.8 milyon doz getirildi! İlk Biontech aşılaları Ankara'da bugün yapılmaya başladı
Yorumlar