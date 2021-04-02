Adana'da 'hakkını helal et' deyip yanında atladı! Elleri bağlı bulunan ceset olayında yeni gelişme

ADANA'da 34 gündür kayıp olarak 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün cesedi geçtiğimiz gün baraj gölünde bulunmuştu. İntihar sırasında arkadaşının yanında olan Mehmet Ali Tunç, 'intihara teşvik ve yardım' suçundan tutuklandı.

Abone ol

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün’ün Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan, su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.



Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü’ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını gördüğünü belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün’ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra göle atladığını öne sürdü. Örcün’ün ailesinin şikayeti üzerine ‘intihara teşvik’ suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.







Gözaltına alınarak tutuklandı

Arkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, “Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Şahap Örcün’ün cesedi, 34 gün sonra 31 Mart’ta Seyhan Baraj Gölü’nde bulundu. Yapılan incelemede, elleri bağlı olduğu belirlenen Öncü’nün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından Mehmet Ali Tunç, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunç, çıkarıldığı mahkemece ‘intihara teşvik ve yardım’ suçundan tutuklandı.



