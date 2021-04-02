2.8 milyon doz getirildi! İlk Biontech aşılaları Ankara'da bugün yapılmaya başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından getirtilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı, bugün itibariyle yapılmaya başlandı.

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Türkiye’ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilmişti. Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanan aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu olarak anlaşma da sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edildi. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.



Kalp hastası olduğunu ve aşı olduğu için çok mutlu olduğunu ileten Ayşe Dinç, “Kalp hastasıyım olmam gerekiyordu. Onaylanır onaylanmaz geldim. Daha güvende hissediyorum kendimi. Tavsiye ederim, en azından kendilerini hastalığa karşı koruma altına almış olurlar” şeklinde konuştu.







"Herkes de bence en kısa zamanda aşısını olsun"

Emekli öğretmen olduğunu belirten Sibel Doğan, "İlk günüm yaşım ne zaman tuttuysa o zaman başvurumu yaptım. İlk Biontech aşıları bugün yapılıyormuş. Onu oldum mutluyum bir an önce antikora ulaşmak için. Avrupa Birliği ile ilgili bir şey olursa ilerleyen süreçte bana daha fazla bir avantaj olacağını düşünerek bu aşıyı oldum. Herkes de bence en kısa zamanda aşısını olsun. Toplumumuzu bir an önce toparlayarak kurtaralım" diye konuştu.