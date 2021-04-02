BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  YEREL
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Adana'da arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı yakalandı

 ADANA'da telefonuna cevap vermeyen eski sevgilisini tehdit etmek için arkadaşının boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının çektiği bıçakla tehdit görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Boğazına bıçak dayanan A.C.A'ya ulaşan polis, şüpheli K.A'yı (32) merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir siteye girerken yakaladı.

Boşanma aşamasındaki eşi H.N.A'yı (23) darbettiği iddiasıyla tutuklandığı ve yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün firari örgüt ablası Etimesgut'ta yakalandı
Lütfi Elvan, AB büyükelçileri ile görüşecek
Dolar 8 liranın altına indi! 2 Nisan 2021 dolar ve altın fiyatları düşüş sürecek mi
Cem Uzan kahinliğe soyundu dolar kuru 20 lira olur iddiası
ABD'de firari yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu'dan KHK'lılara parti kurun çağrısı
15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına ödenen destek artırıldı! 1500 lira oldu
İstanbul'da 23 yıldır hayatları kabusa döndü: Perişan etmek istiyorlar
Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük kimdir kaç yaşında ve nereli?
Fahrettin Koca gündeme getirmişti! Yerli intranazal Kovid-19 aşısının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
2021 MEB Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları açıklandı! Tıkla ve sonuçları gör
Yorumlar