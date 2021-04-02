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Dünyası başına yıkıldı! Adana'da 'çok feci şeyler olabilirdi' deyip anlattı

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da kanserden hayatını kaybeden eşinden kalan 800 lira maaşla geçinmeye çalışan astım hastası kadının yatağa mahkum bir kızı ve oğlu ile yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Esme (50) ve Mehmet Çakıcı (60) bundan 30 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 5 çocuğu oldu. Ancak Mehmet Çakıcı akciğer kanserine yakalanarak 2008 yılında hayatını kaybetti. Bundan dolayı Esme Çakıcı'ya emekli maaşı bağlandı. Esme Çakıcı bu parayla ailesini geçindirmeye çalışırken 24 yaşındaki kızı Miyase Çakıcı 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağı tutmadığı için yatağa mahkum hale geldi.

Esme Çakıcı’nın kebap ustalığı yaparak aile ekonomisine katkıda bulanan oğlu Erdim Can Çakıcı da işsiz kaldı. Anne Çakıcı eşinden kalan 800 lira maaşla çocuklarına bakmaya çalışırken bir de astım hastalığıyla ilerlediği için 30 Mart günü rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Yatağa mahkum olan kızı da aynı gün fenalaşınca o da hastaneye kaldırıldı. Erdim Can Çakıcı ve 2 yaşındaki yeğeni ile evde kaldı.


Eşyalar kullanılamaz hale geldi
Erdim Can Çakıcı bir süre sonra uyuyunca evde yangın çıktı. 2 yaşındaki çocuk dayısını uyandırıp yangın haberini verdi. Dayı Çakıcı hemen yeğenini de alıp evden çıktı. İtfaiyeye haber verdiler ancak evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.


"Kalacak bir evim bile yok"
Anne Esme Çakıcı, hastanedeyken evinin yandığını öğrendiğini söyleyerek, “Eve geldim bu durumu görünce yıkıldım. Bütün eşyalarım yanmış, ev de kullanılamaz hale gelmiş. Benim ne eşya alacak param ne de evi yaptıracak gücüm var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben astım hastasıyım ayakta zor duruyorum zor nefes alıyorum. Kızım geçirdiği kaza nedeniyle yatağa mahkum. İyi ki o evde yoktu yangın çıktığında. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kalacak bir evim bile yok artık. Akrabalarda kalıyorum” dedi.


"Çok feci şeyler olabilirdi"
Oğlu Erdim Can Çakıcı ise yeğeninin uyandırmasıyla yangın çıktığını fark ettiğini hemen kendilerini dışarı attıklarını belirterek, “Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Bizim evde daha önce de yangın çıkmıştı. O zaman arka odadaki elektrikten dediler. Biz de o elektriği iptal ettik. Ancak şimdi neden yangın çıktı bilmiyorum. Ablam evde olsa yatağa mahkum olduğu için çok feci şeyler olabilirdi. Bir gün önce hastaneye kaldırdık. İyi ki hastaneye gitmiş. Ben kebap ustasıyım ama çalışmıyorum. Bu evi yeniden yaptıracak maddi gücümüz yok” diye konuştu.

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