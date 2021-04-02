İstanbul'da sevgilisi terk edince 81 kilo verdi! Son halini gören şaştı kaldı
İSTANBUL'da kız arkadaşı terk edilince hırs yapan 20 yaşındaki genç, 81 kilo verdi. Gencin son halini görenler şaştı kaldı.
Başakşehir’de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi. Bunun üzerine Öztürk 6 ay boyunca günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün beslenerek 141 kilodan 83 kiloya düştü.
Profesyonel dövüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin UFC dövüşlerine katılmak olduğunu söyledi.
Kız arkadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak istediğini ifade eden Öztürk, “ 164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz." diye konuştu.
"Kız arkadaşım tarafından ret edildim beğenmedi tartışmalar oldu." diyen Öztürk "Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avrupa’da Gökhan Saki gibi Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir yerden destek almıyorum” dedi.