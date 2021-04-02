İstanbul'da sevgilisi terk edince 81 kilo verdi! Son halini gören şaştı kaldı

Kız arkadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak istediğini ifade eden Öztürk, “ 164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz." diye konuştu.