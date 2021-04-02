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Dolar 8 liranın altına indi! 2 Nisan 2021 dolar ve altın fiyatları düşüş sürecek mi

Hafta içinde, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin ardından gördüğü zirveleri zorlayan dolar/TL, yeni başkanın sıkı para politikasına bağlı kalacağını taahhüt etmesi üzerine bugün 8 liranın altını gördü.

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Küresel piyasalarda risk iştahı gelişen ülke kurlarını da desteklerken Türk Lirası'nda pozitif ortamın etkileri hissediliyor. Hafta içinde, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin ardından gördüğü zirveleri zorlayan dolar/TL, yeni başkanın sıkı para politikasına bağlı kalacağını taahhüt etmesi ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel olarak dolarda sakinleşme görülüyor.

Bankalararası piyasada güne 8,11 seviyesinden başlayan dolar/TL 8 liranın altını gördü. Kur en düşük 7,98 seviyesine indi. Euro/TL de 9,50'in altına indi. Uluslararası piyasaların Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğu işlem gününde hacimlerin düşük olması bekleniyor.

Saat 10:30 itibariyle piyasalar: Günler sonra 8 liranın altını gören dolar tekrar 8 TL'nin üzerine çıktı. Euro da 9.43 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları da geriledi. Serbest piyasada gram altın 447 liradan işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı ise 731 lira. Altının onsu da 1728 dolar...

Kavcıoğlu'nun sıkı para politikası mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta göreve başlamasından sonra verdiği mesajlarda önceki dönemde başlatılan sıkı para politikasına bağlı kalınacağını söyledi. Ağbal'ın görevden alınmasının ardından dolarda yukarı yönlü sert hareket yaşanmış ve kur 8,4850'ye kadar yükselmişti.

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