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Lütfi Elvan, AB büyükelçileri ile görüşecek

Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya geleceği açıklandı. Bakan Elvan, videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek olan toplantıda AB Büyükelçilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Martta açıkladığı Ekonomi Reformları hakkında sunum yapacak.

Bakan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da Büyükelçilere bilgi verecek. Elvan, Büyükelçilerin konuya ilişkin sorularını da cevaplayacak.

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