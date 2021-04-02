BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  YEREL
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Antalya'da otelde yangın çıktı terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangın nedeniyle bütün oteli duman bastı. Yoğun dumandan kaçan çalışan ve misafirler terasta zor anlar yaşadı.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyürken, çıkan duman bütün oteli kapladı. Büyük panik yaşayan çalışan ve müşteriler otelden çıkmaya çalıştı. Bazı kişiler ise otelin terasına çıktı.

İhbar üzerine otele çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada terasa çıkan bazı müşterilerin yüzlerini yıkadıkları görüldü. Çevredeki kişiler ise cep telefonlarıyla yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, dumanı tahliye işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BioNTech mi Sinovac mı? Doç. Dr. Ümit Savaşçı karşılaştırdı: Koruyuculuğu yüzde 10 fazla
Galatasaray, Hatay'da galibiyet peşinde
Sultanbeyli Kaymakamlığı 6 tematik kütüphanede öğrencileri kitapla buluşturuyor
Olay yeri Kahramanmaraş! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama
FETÖ'nün firari örgüt ablası Etimesgut'ta yakalandı
Lütfi Elvan, AB büyükelçileri ile görüşecek
Dünyası başına yıkıldı! Adana'da 'çok feci şeyler olabilirdi' deyip anlattı
Dolar 8 liranın altına indi! 2 Nisan 2021 dolar ve altın fiyatları düşüş sürecek mi
Cem Uzan kahinliğe soyundu dolar kuru 20 lira olur iddiası
Fenerbahçe transfer döneminde para basacak! İşte 70 milyon euro'luk çılgın plan
Yorumlar