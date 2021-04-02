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İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin ışıkları otizm için mavi yandı

Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle Londra Heathrow Havalimanı, İrlanda Donegal Havalimanı ve Toronto Pearson Havalimanı'nın ardından İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin ışıkları mavi yandı.

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2 Nisan Otizm Farkındalık günü nedeniyle dört havalimanı, ikonik yapılarını mavi ışık ile aydınlatarak, fotoğraflarını otizm farkındalığını artırmak amacıyla #LightItupBlue- #MaviIşıkYak etiketini kullanarak sosyal medyada paylaştı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı olarak, otizmli bireylerin günlük hayattaki faaliyetlere etkin katılımını destekliyoruz. #MaviIşıkYak diyelim ve farkındalığımızı birlikte gösterelim" denildi.

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