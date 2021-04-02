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Tekirdağ'da 43 yaşındaki muhtar süt sağarken feci şekilde can verdi

TEKİRDAĞ'da 43 yaşındaki muhtar Murat Dermen süt sağarken elektrik akımına kapılarak can verdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sofuköy Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan mahalle muhtarı Murat Dermen, ahırda büyükbaş hayvanların sütünü sağarken, süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımını kapıldı. Gelen ses üzerine ahıra giren yakınları, Dermen'i baygın halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dermen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.

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