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Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak

Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

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 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti. 

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