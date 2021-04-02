Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak
Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.