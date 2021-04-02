BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Son dakika Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika nakdi ücret desteği ödemeleri tarihini duyurdu. Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Abone ol

Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TOKİ'den çekilişsiz kurasız yeni konut satışları! 114 bin liraya ev alma imkanı işte o iller... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli Kaymakamlığı 6 tematik kütüphanede öğrencileri kitapla buluşturuyor
Olay yeri Kahramanmaraş! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama
FETÖ'nün firari örgüt ablası Etimesgut'ta yakalandı
Lütfi Elvan, AB büyükelçileri ile görüşecek
Dolar 8 liranın altına indi! 2 Nisan 2021 dolar ve altın fiyatları düşüş sürecek mi
Cem Uzan kahinliğe soyundu dolar kuru 20 lira olur iddiası
Fenerbahçe transfer döneminde para basacak! İşte 70 milyon euro'luk çılgın plan
ABD'de firari yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu'dan KHK'lılara parti kurun çağrısı
15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına ödenen destek artırıldı! 1500 lira oldu
İstanbul'da 23 yıldır hayatları kabusa döndü: Perişan etmek istiyorlar
Yorumlar 1 yorum