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Olay yeri Kahramanmaraş! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde B.K. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

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Kahramanmaraş'tan gelen haber mide bulandırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, cinsel istimara uğradığı öne sürülen B.K.'nın ifadesi doğrultusunda 30 Mart'ta yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13'ü nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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