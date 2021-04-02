Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop, "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Millî Egemenlik Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

Şentop, yaptığı açıklamada ''Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır." ifadelerini kullandı.

''Bütünüyle yeni bir anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım.'' diyen Mustafa Şentop, ''Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum. Sadece birtakım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma, Türkiye'yi ileriye taşımaz." şeklinde konuştu.

Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama

Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylamayla ilgili de konuşan Şentop, ''Bu Meclis'e darbedir diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler." dedi.