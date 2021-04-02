BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  DÜNYA
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

First Lady Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası! Hostes kılığına girdi

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya’dan Washington’a yapılan uçuş sırasında uçaktaki gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına hostes kılığına girerek 1 Nisan şakası yaptı.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya’dan Washington’a yapılan uçuş sırasında kısa siyah peruk, siyah maske ve ‘Jasmine’ yazılı yaka kartıyla hostes kılığına girerek gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına dondurma dağıttı.

Jill Biden, daha sonra peruğunu çıkararak “1 Nisan” diye seslendi. Gazeteciler şakaya tamamen kandıklarını ama Biden'ın ekibindekilerin dahi kendisini tanıyamadığı için rahatladıklarını ifade etti.

Gazetecilerin şaşkınlık yaşadığı, dağıtılan dondurmanın da lezzetli olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Yiğit Bulut'tan 3 ayrı maaş iddiasına yanıt: İspatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler
İBB düzenleme yaptı! Pendik-Kaynarca metrosu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak
İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı
Manisa'daki mide bulandıran görüntüler! Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan şüpheli serbest bırakıldı
Marmaray ve Başkentray sefer saatleri yeniden düzenlendi
Maltepe'de koronavirüs denetiminde ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı
2.8 milyon doz getirildi! İlk Biontech aşılaları Ankara'da bugün yapılmaya başladı
Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika PKK açıklaması! Veriler sevindiriyor
Yorumlar 1 yorum