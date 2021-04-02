Manisa'daki mide bulandıran görüntüler! Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan şüpheli serbest bırakıldı

MANİSAnın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasındaki mide bulandıran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan zanlı serbest bırakıldı.

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Sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüntülerin çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.