BIST 1.438
DOLAR 8,03
EURO 9,48
ALTIN 448,15
HABER /  YEREL
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Manisa'daki mide bulandıran görüntüler! Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan şüpheli serbest bırakıldı

MANİSAnın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasındaki mide bulandıran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan zanlı serbest bırakıldı.

Abone ol

Sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüntülerin çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaray ve Başkentray sefer saatleri yeniden düzenlendi
Maltepe'de koronavirüs denetiminde ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı
Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika PKK açıklaması! Veriler sevindiriyor
Beylikdüzü'nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü
İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin ışıkları otizm için mavi yandı
Tekirdağ'da 43 yaşındaki muhtar süt sağarken feci şekilde can verdi
Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak
Antalya'da otelde yangın çıktı terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı
Hamileyken öldürülen Sezen’den geriye gelinlikli videosu kaldı
Yorumlar