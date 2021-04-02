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Maltepe'de koronavirüs denetiminde ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı

Anadolu Ajansı

MALTEPE'de fazla yolcu alan sürücü, koronavirüs denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakarak uzaklaştı.

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Kartal- Kadıköy hattında çalışan bir minibüs, D100 Karayolu Maltepe mevkiindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu. Minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gerekenden fazla yolcu çıktı.

Sürücü Cihan Yavuz  "Bu araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim ben" diyerek araçtan indi.

Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı. Yolcular ise araçtan inerek başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.

Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından sürücü olay yerinden ayrılırken, aracı ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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