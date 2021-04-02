Yiğit Bulut'tan 3 ayrı maaş iddiasına yanıt: İspatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 3 maaş mı alıyor? CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Yiğit Bulut'un toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu iddia etti. Yiğit Bulut'tan yanıt geldi.

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CNN Türk'te ekonomiye ve hakkındaki maaş iddialarına ilişkin açıklama yapan Yiğit Bulut, ayda 200 bin lira aldığını söyleyenleri ispata davet etti. Yiğit Bulut, hakkındaki maaş iddiasına ilişkin şunları söyledi:



*3-5-10 maaş diye eleştiriler var. Benim için söylüyorlar. Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız.

Yiğit Bulut altın ve dolarla ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:



*"Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz"

"Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor"

7.5 milyar doların bir kısmı çağrı öncesinde de satılmıştı. Bunun 8.5 milyar doları ölçülebilir sistem içinde olduğundan. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaş 11 milyar dolarlık döviz satarak karşılık vermiş oldu. Bu çok önemli bir karşılık. Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, dedolarizasyon başladı demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın dedi. Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor.

"TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var"

Yabancılar hisse sattı, satılanları yerli yatırımcılar aldı. Türkiye'deki şirketler değer mi kaybetti, hayır. Şirketlere bakıyorum şu anda Türkiye'nin en yüksek değerle işlem gören şirketin değeri 9.1 milyar dolar, 6.6 milyar dolar gibi sırasıyla aşağı doğru gidiyor. Türkiye'nin teknoloji şirketlerine bakıyorum 3-4 milyar dolardan işlem görüyor. TL varlıklar inanılmaz ucuz seviyelerde, TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var. Dolayısıyla burada son iki haftalık dalgalanmada faiz indirimine inanan yabancılar panik halinde 1.5 milyar dolara yakın kol kesip gittiler, vatandaş o hisseleri alıp piyasaya da 11 milyar dolarlık satış yaptı.

"Merkez Bankası bağımsızdır, araçlarının da bağımsızlığı vardır"

Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek, Yiğit Bulut'a düşmez. Niyet okuma yapıyor herkes. MB faiz düşürerel şunu yapacak. Merkez Bankası bağımsızdır, araçlarının da bağımsızlığı vardır. Faizi de başka araçları da kullanabilirim diyor. Bu konuda öngörüm yok, öngörüm olmaması çok normal. MB başkanı üyelerle birlikte toplantı yapıyor ve piyasa koşulları gereği karar alıyor.

"Bu dalgalanma bugün itibarıyla bitti"

Bu dalgalanma bugün itibarıyla bitti. Köşe yazarlığı, merkez bankası başkanlığı... Bunları eleştiri konusuna getirmelerini anlamıyorum. Köşe yazarlığı ek olarak yapılabilecek bir iştir. Profesör bilgisini yazarak anlatacaktır. Bugün itibarıyla özellikle Türkiye'de bu işin artık kapandığını, önümüze bakmamız gerektiğini söylüyorum.