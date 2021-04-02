Esra Erol'da 'küçük elti' Hamide ortaya çıktı! Yufkacı Muammer Ay bana okunmuş su içirdi
ATV'de Esra Erol'la programının ortaya çıkardığı ve günlerdir Türkiye'nin konuştuğu skandal olayda yeni gelişme. Evin dönen küçük elti Hamide Duman, canlı yayına katılıp şok iddialarda bulundu. Yufkacının kendisine okunmuş su içirdiğini anlattınca yufkacı Muammer Ay, telefonla canlı yayına bağlandı.
Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan küçük elti Hamide Duman’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yufkacı Muammer’e kaçan eltilerden küçük elti Hamide Duman, canlı yayına katıldı. Küçük elti, şok iddialarda bulundu. Yufkacının kendisine su içirdiğini anlatması üzerine yufkacı Muammer Ay, telefonla canlı yayına bağlandı. İşte küçük elti Hamide ile yufkacıdan son dakika açıklamaları…
Türkiye'nin konuştuğu Yufkacı Muammer'e kaçan iki elti Hamide ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide Duman, canlı yayına katıldı. Hamide, yaşadıkları olayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Eltisinin ilişkisini bildiğinden korktuğu için kaçtığını ve çocuklarını çok özlediği için döndüğünü açıkladı.
Orada bayılmalarım oldu Muammer bana okunmuş su verdi
Eltisi Hamide’nin orada mutlu olduğunu dönmek istemediğini belirten küçük elti Hamide, "Çocuklarımı çok özledim. Orada bayılmalarım oldu. Muammer bana okunmuş su verdi. Onu içtim" diye konuştu. Küçük elti Hamide canlı yayında, “Muammer onunla çalışırken bana nazar duası ile okunmuş su içirdi” dedi.
Kaçma planı nasıl yapıldı?
Evden kaçma planını anlatan küçük elti “Telefon görüşmelerini eltimin eşi Mehmet yakalayınca, kaçmaya karar verdiler, bende ilişkilerini bildiğim için onlarla gittim” dedi. Hamide, “Evden taksiye binip gittik o gün Fatsa’da Muammer’in bekar kuzeninin evinde kaldık” dedi.