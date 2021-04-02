Esra Erol'da 'küçük elti' Hamide ortaya çıktı! Yufkacı Muammer Ay bana okunmuş su içirdi

Orada bayılmalarım oldu Muammer bana okunmuş su verdi

Eltisi Hamide’nin orada mutlu olduğunu dönmek istemediğini belirten küçük elti Hamide, "Çocuklarımı çok özledim. Orada bayılmalarım oldu. Muammer bana okunmuş su verdi. Onu içtim" diye konuştu. Küçük elti Hamide canlı yayında, “Muammer onunla çalışırken bana nazar duası ile okunmuş su içirdi” dedi.