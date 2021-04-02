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Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete tepki: Meclisi kapatın ferman yayınlayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve MHP'nin Meclis'te kabul edilmeyen kanun teklifinin tekrar oylatmasına tepki gösterdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa sürdürdüğü Cumhur İttifakı'nın Meclis'te kabul edilmeyen kanun teklifinin tekrar oylatmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan konuya dair açıklama yapan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kanun teklifi TBMM’de yapılan oylamada reddedildi. İktidar, Anayasa ve Meclis İç tüzüğünü çiğneyerek teklifi yeniden oylatmak istedi. Meclis Başkanı da tamam dedi! Oldu olacak Anayasa mahkemesini de, TBMM’ni de kapatın! Canınız isteyince yayınlayın bir ferman olsun bitsin!"

Ayrıca kanuna göre, Meclis tarafından reddedilen kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, aynı yasama dönemi içinde tekrar verilemiyor olmasına rağmen kanun teklifinin tekrardan onaylatılması farklı kesimler tarafından tepki çekiyor.

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