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Savaş için tansiyon giderek yükseliyor! Rusya'dan ABD'ye rest 'Ukrayna'ya asker gönderirseniz

UKRAYNA üzerinden ABD ile Rusya arasında başlayan gerilim karşılıklı restleşmelerle sürüyor. Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov, "ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı.

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