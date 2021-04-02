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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'koronavirüs flütle yayıldı' iddiasına yalanlama

SAMSUN İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı” haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Prof. Dr. Asuman Birinci, koronavirüsün artış etkenlerinden birinin de okulların açılması olduğunu söyledi ve  "5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca ‘ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor. " ifadelerini kullandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve iddia yalanlandı. Açıklamada, "Bugün ulusal yaygın medyada yer alan "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı' başlıklı haberler ve haberlerin içeriğinde ilimizde bulunan bir okulun okul tabelası görselleri yer almıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde haberde belirtilen şekilde bir olayın ilimizde gerçekleşmediği tespit edilmiş olup, bu başlıkla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır" denildi.

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