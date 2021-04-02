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Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti

Daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği açıklanan Hatayspor - Galatasaray maçına Abdulkadir Bitigen atandı.

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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını COVID-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık'ın yapacağı belirtildi.

Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır.''

TFF: Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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