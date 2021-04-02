BIST 1.430
DOLAR 8,16
EURO 9,62
ALTIN 455,33
HABER /  SPOR
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Kenan Karaman'dan kötü haber! Fortuna Düsseldorf açıklama yaptı

Demirören Haber Ajansı

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Abone ol

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında kadroda bulunan ve karşılaşmaların ardından Almanya'ya dönen Kenan Karaman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 27 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun dün Leverkusen'de yapılan PCR testinin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi. Kenan'ın ev karantinasına başladığı bildirildi. Bu sabah Fortuna Düsseldorf'un antrenmanına katılamayan deneyimli oyuncu, pazar günü ligde oynanacak Darmstadt 98 maçında da yer alamayacak.

Fortuna Düseldorf yöneticisi Klaus Allofs konuyla ilgili olarak, "Kenan Karaman'ın virüsü hafif geçirmesini umuyoruz, kendisine sağlık diliyoruz. Kenan Karaman'ın bu durumu bir kez daha gösterdi ki, milli takımlara gönderilen futbolcular böyle bir büyük riziko ile karşı karşıya olabiliyor. Kenan Karaman, bizim birkaç maçımızda eksik olacak" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aşkını bulan Çağlar Söyüncü'nden şaşırtan hamle! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Şehevi' davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı
İstanbul'da oğluna penseyle işkence etti dişlerini kırdı: Tecavüz ettiğini duydum
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izleri bulundu
Sezen Ünlü'nün sadece göz retinası bağışlanabildi! Diğer bütün organları parçalanmış
Terör yandaşlarına basın kartı mı verilecek?
Ankara'da FETÖ bahanesi ile dolandırıcılık! Evini sattırıp parasını alıp kaçtılar
Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete tepki: Meclisi kapatın ferman yayınlayın
Savaş için tansiyon giderek yükseliyor! Rusya'dan ABD'ye rest 'Ukrayna'ya asker gönderirseniz...'
Dünyada bir ilk! Irak’ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi
Samun'da 5 lira için bıçakladı 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı
Yorumlar