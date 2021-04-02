Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş’ın 3. ittifak çıkışıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakını 3. bir ittifakla üstü kapalı tehdit eden HDP’li Selahattin Demirtaş ile ilgili "Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir.” dedi.

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HDP’li Selahattin Demirtaş’ın üstü kapalı tehdidi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ARTANKARA 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyareti sırasında Demirtaş’ın bu sözleri soruldu.

"Zaman gösterir"

Bir gazetecinin “Bir değerlendirmeniz olacak mı?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu “Hayır, herhangi bir değerlendirmem yok. Bir ittifak olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu anda görünen iki tane ittifak var zaten . Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir.” diye yanıt verdi.

Demirtaş ne demişti?

Selahattin Demirtaş, isim vermeden CHP'ye mesaj göndererek ve muhalefetteki "milliyetçi odakları" şikayet etmişti. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK/HDP'nin yayın organlarından Yeni Yaşam gazetesine açıklamalarda bulunmuştu.

Demirtaş, “Bana göre, eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir” demişti.