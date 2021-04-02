TFF'den Milli Takım'a 3 milyon 750 bin Euro prim! Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası Elemeleri'nde maç başına 100'er bin Euro'yu prim sistemine göre dağıttığı öğrenildi. Federasyon toplamda Milli Takım'da yer alan futbolculara 3 milyon 750 bin Euro ödeme yaptı.

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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri maçlarında Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenerken Leton ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası Elemeleri'ne 7 puanlık bir başlangıç yapan Milli Takım'a prim dağıttı. Dağıtılan primler sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Toplamda 3 milyon 750 bin Euro

Hollanda ve Norveç'i deviren Milliler'de ilk 11 oyuncularına 100'er bin Euro'nun (960 bin TL) verildiği bildirildi. Sonradan oyuna girenlerin 75'er bin Euro, kadroda yer alan isimlerin ise 50'şer bir Euro aldıkları belirtildi. Federasyon'un Toplamda 3 milyon 750 bin Euro (35 milyon 962 bin 500 TL) ödediği kaydedildi.

Twitter'da kıyamet koptu

TFF'nin Milli Takım oyuncularına dağıttığı prim, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Ay-yıldızlı formanın kutsal olduğu ve para için ter dökülmeyeceği konusunda hem fikir olan sporseverler, TFF'yi topa tuttu. 3 maçta forma giymeyen futbolcuların bile prim alması şaşkınlık yarattı.

Şenol Güneş'ten iddialara yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sabah Spor'a yaptığı özel açıklama şöyle: "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde"

Hangi futbolcu ne kadar prim aldı?