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Mermer ve kuvars tozu dökmüşlerdi! Bakan Murat Kurum: Bodrum'da 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandığı tespit edilen iki işletmeye 575 bin 263 TL ceza uygulandığını bildirdi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum’da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandığına yönelik şikâyetler üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık. Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizin kontrolörlüğünde, kirliliğe neden olan işletmeler temizlik çalışmalarını başlattılar.

"Eski haline dönene kadar çalışmalar sürecek"

Sahillerimiz tamamen eski haline dönene dek çalışmalarını sürdürecekler. Cennet vatanımızın güzel koylarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çevresel denetimlerimizin yanı sıra kaçak yapılaşmayla mücadelemizi de kesintisiz sürdürmeye, doğa harikası koylarımızı en güzel haliyle geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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