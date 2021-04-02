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Batman'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı

BATMAN'da, aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Yel (40), yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Yel, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

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