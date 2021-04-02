AK Parti'den ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi düzenleme milyonları ilgilendiriyor

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifine göre, yiyecek-içecek sektöründeki işyerlerinin Nisan ve Mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak, ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek.

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AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına yönelik düzenleme de yer aldı

Teklifte artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereeken yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına olanak tanıyan düzenlemenin yanı sıra TMSF’ye devredilen mevduat, katılım fonu ve alacakların Anayasa’da düzenlenen mülkiyet hakkının korunması ilkesi gereği, talebi durumunda hak sahibine ödenmesine yönelik değişiklikler de teklifte yer alıyor.