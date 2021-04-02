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Düğün salonu sahiplerinden tabutlu eylem: Esneklik tanınsın...

FATİH Sarayburnu'nda bir araya gelen düğün salonu sahipleri eylem yaptı. Salon sahipleri düğünlerin normal koşullarda yapılmasına esneklik tanınmasını ve tarih verilmesini istedi.

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Sarayburnu'nda öğle saatlerinde bir araya gelen düğün salonu işletme sahipleri, basın açıklaması yaptı. Düğün sektörü için bir tarihin verilmesini isteyen grup adına Düğün Salonları ve Organizasyonlar İşveren Sendikası Bölge Başkanı Ali Kılıç açıklama yaptı.

Kılıç, "Düğünlerin normal koşullarda yapılmasında esneklik tanınsın. Dansın olmadığı, oyunun olmadığı ve en azından salonun yarısını gelemeyen bir davetiye olumlu bir düğün olabilir mi? Salonlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında son derece hijyenik olacaktır" dedi. 

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Oda Başkanı Adem Sönmez ise "Normalleşme Haziran olabilir, Mayıs olabilir, Temmuz olabilir bu düşünülen tarihi bize bugün söylemleri gerekiyor ki, bizde ileriye dönük rezervasyon yapalım. Bizler harekete başladığımız anda ekonomi de hareketlenecek" ifadelerini kullandı. 

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